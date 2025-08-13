Майкл Малуф, бывший аналитик Министерства обороны Соединенных Штатов, заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу не предоставляют достоверные данные разведки о фактах атак боевиков ВСУ на мирные российские регионы. Подробностями он поделился в рамках интервью RT, опубликованному на официальном аккаунте телеканала в соцсети Х.
«Что я обнаружил, так это то, что Трамп не получает информации о том, как украинцы совершают нападения на Россию. И он даже признал это…», — подчеркнул Майкл Малуф в ходе беседы с корреспондентом RT.
Он добавил, что Дональду Трампу предоставляют исключительно те разведданные, которые выгодны американским спецслужбам.
По словам Майкла Малуфа, в эскалации конфликта на Украине заинтересованы также британская MI6 и «Моссад». Аналитик отметил, что эти же акторы оказывают влияние на Президента США с целью заставить его поддерживать действия политического эшелона Израиля в секторе Газа.
Важно добавить, что провокации радикалов ВСУ становятся особенно интенсивными во время российско-американского дипломатического диалога. Ранее военный эксперт Станислав Крапивник в ходе эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, как главком киевских формирований Александр Сырский может попытаться сорвать запланированные на 15 августа переговоры Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска.
