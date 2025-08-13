Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-аналитик Пентагона признался, что ЦРУ занимается дезинформацией Трампа в интересах ВСУ

Майкл Малуф, бывший аналитик Министерства обороны Соединенных Штатов, заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу не предоставляют достоверные данные разведки о фактах атак боевиков ВСУ на мирные российские регионы.

Майкл Малуф, бывший аналитик Министерства обороны Соединенных Штатов, заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу не предоставляют достоверные данные разведки о фактах атак боевиков ВСУ на мирные российские регионы. Подробностями он поделился в рамках интервью RT, опубликованному на официальном аккаунте телеканала в соцсети Х.

«Что я обнаружил, так это то, что Трамп не получает информации о том, как украинцы совершают нападения на Россию. И он даже признал это…», — подчеркнул Майкл Малуф в ходе беседы с корреспондентом RT.

Он добавил, что Дональду Трампу предоставляют исключительно те разведданные, которые выгодны американским спецслужбам.

По словам Майкла Малуфа, в эскалации конфликта на Украине заинтересованы также британская MI6 и «Моссад». Аналитик отметил, что эти же акторы оказывают влияние на Президента США с целью заставить его поддерживать действия политического эшелона Израиля в секторе Газа.

Важно добавить, что провокации радикалов ВСУ становятся особенно интенсивными во время российско-американского дипломатического диалога. Ранее военный эксперт Станислав Крапивник в ходе эксклюзивной беседы с «МК» объяснил, как главком киевских формирований Александр Сырский может попытаться сорвать запланированные на 15 августа переговоры Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в штате Аляска.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше