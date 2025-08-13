Блохин: Путин и Трамп встречаются, чтобы утвердить сделку по Украине

Россия и США уже достигли некоторых договоренностей по урегулированию украинского конфликта, и встреча главы российского государства Владимира Путина и президента США организована, чтобы их утвердить.
Такое мнение в беседе с aif.ru выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Если встреча Путина и Трампа запланирована, значит, по украинскому вопросу уже достигнуты определенные договорённости. Это, скорее всего, произошло в ходе визита в Москву Стива Уиткоффа (ред. — спецпосланник президента США). То есть не было бы договоренностей — не было бы и встречи», — отметил эксперт.
Блохин допустил заморозку украинского конфликта по линии боевого соприкосновения по итогам переговоров Путина и Трампа.
«Возможно также, между РФ и США будет достигнут прогресс по различным вопросам экономического взаимодействия, по совместной добыче редкоземельных металлов, частичному снятию санкций, по вопросу возврата российской дипсобственности и другим», — подытожил Блохин.
Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа, ключевой темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Среди возможных вопросов — обсуждение территориальных компромиссов и отказ Украины от вступления в НАТО.
Кремль официально подтвердил место и дату переговоров. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что выбор Аляски обусловлен ее близостью к России.
Ранее Блохин отметил, что Зеленский может приехать на Аляску, однако в переговорах Путина и Трампа принимать участие однозначно не будет.