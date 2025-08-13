Журналисты осаждают ресторан Пельмени на Аляске перед встречей Путина и Трампа

Ранее появилась информация о том, что встреча Путина и Трампа состоится на территории Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Изначально планировалось найти место попроще, однако в штате Аляска оказалось очень мало подходящих вариантов из-за туристического сезона. В итоге выбор остановился на крупнейшем городе — Анкоридже, а военная база стала единственным местом, отвечающим всем требованиям безопасности для встречи двух лидеров.