«Будет обречён»: В США рассказали, что произойдёт, если Зеленский тайно приедет на Аляску

Переговорный процесс по мирному урегулированию украинского конфликта между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным будет обречён, если на Аляску в это время тайно приедет Владимир Зеленский. При этом вероятность того, что администрация США может способствовать прибытию Зеленского на Аляску во время саммита президентов двух держав, существует. Такое мнение высказал военный эксперт Дэниел Дэвис.
«Есть довольно много свидетельств, что Белый Дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с Россией будет обречен», — сказал полковник американской армии в отставке в эфире своего YouTube-канала.
Напомним, саммит Путина и Трампа 15 августа пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Экс-премьер Украины Азаров в преддверии саммита заявил, что возможности глав двух государств в вопросе достижения мира на Украине огромны.
Западные СМИ тем временем сообщают, что американские чиновники удивились и порадовались ответу президента РФ Владимира Путина на предложение Вашингтона посетить территорию США для встречи с главой государства Дональдом Трампом.