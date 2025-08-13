«Будет обречён»: В США рассказали, что произойдёт, если Зеленский тайно приедет на Аляску

Переговорный процесс по мирному урегулированию украинского конфликта между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным будет обречён, если на Аляску в это время тайно приедет Владимир Зеленский. При этом вероятность того, что администрация США может способствовать прибытию Зеленского на Аляску во время саммита президентов двух держав, существует. Такое мнение высказал военный эксперт Дэниел Дэвис.