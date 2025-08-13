Названо место встречи Путина и Трампа на Аляске: Вашингтон пытался его избежать

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп вскоре встретятся для проведения переговоров. Беседа запланирована на 15 августа. Стало известно, что переговоры пройдут на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Такими данными располагает телеканал CNN.
Как рассказали чиновники из Белого дома, поиск места встречи российского и американского лидеров стал большой проблемой. Всё потому, что саммит организовали во время туристического сезона. Сейчас на Аляску приезжает множество иностранцев. Это осложнило поиск места.
По словам чиновников, локация должна была соответствовать уровню саммита. Рассматривались места в Джуно, Анкоридже и Фэрбенксе.
Кроме того, по словам представителей американской администрации, Вашингтон хотел избежать проведения саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на военном объекте. В материале утверждается, что база Элмендорф-Ричардсон стала единственным местом, отвечающим всем требованиям.
Среди вероятных локаций проведения встречи называли также международный аэропорт в Анкоридже. Помимо прочего, в качестве места для саммита рассматривали гостиницу Hotel Captain Cook. Однако бывший вице-губернатора Аляски Лорен Леман назвала военную базу США одним из самых безопасных мест для проведения переговоров. Она подчеркнула, что для саммита могли бы подойти базы Элмендорф-Ричардсон недалеко от Анкориджа или Эйлсон в окрестностях Фэйрбэнкса. Экс-вице-губернатор также уточнила, что важно учитывать наличие рядом аэропорта.
Кроме того, опубликовали список тем, которые могут быть подняты в ходе российско-американских переговоров. Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске будут искать новые сферы для стратегического партнерства, заявил турецкий политолог Энгин Озер. Он добавил, что следующие годы могут стать периодом, когда международная торговля между некоторыми экономическими блоками будет ограниченной. Это впоследствии подорвет принятые правила свободной торговли и процесс глобализации, уточнил политолог Энгин Озер.