Завершено следствие по делу экс-мэра Сочи и его жены

По данным следствия, супруги Копайгородские получили взятки от крупных застройщиков Краснодарского края, а также имущественные выгоды и услуги от предпринимателей Сочи. В частности, на средства, полученные незаконным путем, бывший мэр и его супруга приобрели через подставных лиц дом и участок по заниженной цене, а также оформили на знакомых четыре квартиры. Кроме того, один из бизнесменов провел благоустройство прилегающей к дому территории и выполнил строительные работы, закупив для семьи Копайгородских предметы быта.