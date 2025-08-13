Президент Путин отметил заслуги трех омичей

В президентском указе «О награждении государственными наградами Российской Федерации» от 6 августа 2025 года отмечены заслуги трех жителей Омской области.
В частности, глава государства постановил наградить знаком отличия «За наставничество» дежурную по железнодорожной станции Входная Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Екатерину Климову.
Наряду с этим, медали «За труды по сельскому хозяйству» удостоен депутат Законодательного Собрания Омской области и известный аграрий Владимир Пушкарев, свыше четырех десятилетий возглавляющий павлоградское предприятие (с 1992 года — акционерное общество) «Нива».
Кроме того, медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник управления АО «Транснефть — Западная Сибирь» Виталий Самойлов.