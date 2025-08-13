Ким Чен Ын сообщил Путину, что КНДР всегда будет поддерживать Россию

«Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку Путина о нашем государстве и воинах, ещё раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, также и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства», — сказано в заявлении ЦТАК.