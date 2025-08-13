Вакаров: главной темой переговоров Трампа и Путина будет не Украина

«Украина, конечно же, важна, но Трамп в первую очередь бизнесмен, и он заявил, что не хочет больше инвестировать в украинский конфликт. А куда тогда будет инвестировать США? Безусловно, для Трампа важнее рынок России, а значит, и сотрудничество с ее руководством. Поэтому, мне кажется, основной темой переговоров станут взаимоотношения двух стран. И именно поэтому Трамп пригласил Путина в Соединенные Штаты Америки. Далеко не для решения украинской проблемы. Ведь между РФ и США даже самолеты не летают напрямую, дипломатические отношения еще не налажены на 100%», — сказал Вакаров в беседе с aif.ru.