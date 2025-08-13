Вакаров: главной темой переговоров Трампа и Путина будет не Украина

Главной темой переговоров главы российского государства и президента США Дональда Трампа на Аляске будет не Украина, а взаимоотношения двух стран, уверен политолог Василий Вакаров.
«Украина, конечно же, важна, но Трамп в первую очередь бизнесмен, и он заявил, что не хочет больше инвестировать в украинский конфликт. А куда тогда будет инвестировать США? Безусловно, для Трампа важнее рынок России, а значит, и сотрудничество с ее руководством. Поэтому, мне кажется, основной темой переговоров станут взаимоотношения двух стран. И именно поэтому Трамп пригласил Путина в Соединенные Штаты Америки. Далеко не для решения украинской проблемы. Ведь между РФ и США даже самолеты не летают напрямую, дипломатические отношения еще не налажены на 100%», — сказал Вакаров в беседе с aif.ru.
По мнению политолога, Путин и Трамп обсудят три главных темы: торговлю, восстановление полноценных дипломатических отношений стран, а также урегулирование вопроса в сфере ядерного сдерживания.
«Что касается первого вопроса: никто не помещает Трампу снять с России американские санкции и начать с ней торговлю. Никакая Европа здесь не нужна», — подытожил Вакаров.
Ранее Вакаров предположил, что встреча Путина и Трампа, которая запланирована на 15 августа, может пройти на одной из военных баз Аляски.