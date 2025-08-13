The Indian Express: Моди планирует в сентябре встретиться с Трампом

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита Моди в Вашингтон. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Планировалось, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для проведения переговоров по этому документу. Ожидается, что делегация США прибудет в Нью-Дели 24 августа для участия в шестом раунде переговоров. Моди накануне дал понять, что правительство Индии будет отстаивать интересы индийских фермеров и не пойдет на уступки в этом вопросе. США же добиваются широкого доступа для своих товаров, включая импорт говядины и молока, генетически модифицированных сельхозкультур.