Путин обратился к участникам форума «Шум» под Калининградом

«Отрадно, что ваш проект развивается и вновь объединяет в Калининградской области талантливых, открытых к новым знаниям и вдохновленных яркими творческими идеями начинающих журналистов, создателей захватывающего просветительского контента, пресс-секретарей, представителей других специальностей в сфере медиаиндустрии, студентов профильных вузов», — говорится в приветствии.
По словам главы государства, медиаспециалисты играют важную роль в консолидации многонационального народа и воспитании у подрастающего поколения чувства патриотизма, взаимопомощи и сопричастности к судьбе Отечества.
Владимир Путин выразил уверенность, что форум станет площадкой для обмена опытом, поиска единомышленников и поддержки со стороны опытных коллег.
Форум «Шум» организован платформой «Росмолодежь. Форумы» и собрал 1200 участников из России и зарубежных стран. Программа включает четыре образовательных заезда, встречи с известными журналистами, экспертами и обсуждение профессиональных вопросов.
Ранее в рамках форума «Арктика — Регионы» участники обсудили развитие Северного морского пути, трансарктического транспортного коридора и увеличение экспортных возможностей регионов.