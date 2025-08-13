Ричмонд
Путин обратился к участникам форума «Шум» под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 13 августа, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Шум», который открылся под Калининградом. Он отметил, что именно от компетентности и ответственной позиции молодых журналистов зависит объективное освещение жизни страны, ее истории и достижений, а также формирование правдивого образа России в мире.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Отрадно, что ваш проект развивается и вновь объединяет в Калининградской области талантливых, открытых к новым знаниям и вдохновленных яркими творческими идеями начинающих журналистов, создателей захватывающего просветительского контента, пресс-секретарей, представителей других специальностей в сфере медиаиндустрии, студентов профильных вузов», — говорится в приветствии.

По словам главы государства, медиаспециалисты играют важную роль в консолидации многонационального народа и воспитании у подрастающего поколения чувства патриотизма, взаимопомощи и сопричастности к судьбе Отечества.

Владимир Путин выразил уверенность, что форум станет площадкой для обмена опытом, поиска единомышленников и поддержки со стороны опытных коллег.

Форум «Шум» организован платформой «Росмолодежь. Форумы» и собрал 1200 участников из России и зарубежных стран. Программа включает четыре образовательных заезда, встречи с известными журналистами, экспертами и обсуждение профессиональных вопросов.

Ранее в рамках форума «Арктика — Регионы» участники обсудили развитие Северного морского пути, трансарктического транспортного коридора и увеличение экспортных возможностей регионов.