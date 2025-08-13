Путин обратился к участникам форума «Шум» под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 13 августа, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Шум», который открылся под Калининградом. Он отметил, что именно от компетентности и ответственной позиции молодых журналистов зависит объективное освещение жизни страны, ее истории и достижений, а также формирование правдивого образа России в мире.