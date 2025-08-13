Вакаров: после встречи на Аляске Зеленского обяжут вывести ВСУ из Донбасса

«Стив Уиткофф (ред. — спецпосланник президента США) не зря ездил в Москву. Были публичные контакты американской стороны с российской, были и непубличные, поэтому наработки каких-то соглашений есть, и теперь при встрече Трампа и Путина должны быть достигнуты принципиальные договоренности, которым будут следовать. Что касается Украины, скорее всего, будет объявлено о заморозке конфликта», — сказал Вакаров.