Вакаров: после встречи на Аляске Зеленского обяжут вывести ВСУ из Донбасса

Заморозка украинского конфликта и последующий отвод ВСУ с территории Донбасса может быть одним из результатов встречи главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сказал aif.ru политолог Василий Вакаров.
«Стив Уиткофф (ред. — спецпосланник президента США) не зря ездил в Москву. Были публичные контакты американской стороны с российской, были и непубличные, поэтому наработки каких-то соглашений есть, и теперь при встрече Трампа и Путина должны быть достигнуты принципиальные договоренности, которым будут следовать. Что касается Украины, скорее всего, будет объявлено о заморозке конфликта», — сказал Вакаров.
В дальнейшем, считает эксперт, киевский режим обяжут вывести войска с территории Донбасса.
«Как это будет происходить — скоро увидим… То есть прогнозирую политическое решение о перемирии, а фактически о заморозке конфликта. В реальности это означает, что Зеленский издаст указ о выводе ВСУ из Донбасса», — подытожил Вакаров.
Как сообщалось, Зеленский во время выступления на форуме «Молодежь здесь» заявил о том, что Украина не станет признавать решения, которые могут быть приняты без ее участия на саммите России и США на Аляске.
Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа, ключевой темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Среди возможных вопросов — обсуждение территориальных компромиссов и отказ Украины от вступления в НАТО.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что выбор Аляски обусловлен ее близостью к России.