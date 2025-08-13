Путина в ходе визита на Аляску будут охранять агенты Секретной службы США

Ранее стало известно, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на территории военной базы Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже. При этом в Белом доме надеялись не проводить встречу на военной территории, чтобы избежать лишней «военной» атмосферы. Однако в штате Аляска оказалось очень мало подходящих вариантов из-за туристического сезона.