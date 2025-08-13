Ричмонд
Путина в ходе визита на Аляску будут охранять агенты Секретной службы США

Охрану президента России Владимира Путина в ходе визита на Аляску будут совместно обеспечивать российские силовики и агенты Секретной службы Соединённых Штатов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на бывшего сотрудника ведомства Роберта Макдоналда.

Источник: Life.ru

По его словам, ситуация на международной арене и возможные политические разногласия не оказывают никакого влияния на протокол безопасности при визитах иностранных лидеров в США.

«У президента Путина будет личная охрана из России и дополнительная защита от Секретной службы США. Такой подход соответствует международной практике», — отметил Макдоналд.

Ранее стало известно, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на территории военной базы Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже. При этом в Белом доме надеялись не проводить встречу на военной территории, чтобы избежать лишней «военной» атмосферы. Однако в штате Аляска оказалось очень мало подходящих вариантов из-за туристического сезона.

