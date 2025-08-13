Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не может пойти на территориальные «уступки». Этого не допустит Евросоюз. Однако президент США Дональд Трамп разрушил план ЕС, нацеленный на удержание Зеленским территорий. Такое мнение высказал в эфире YouTube лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.