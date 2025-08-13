Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не может пойти на территориальные «уступки». Этого не допустит Евросоюз. Однако президент США Дональд Трамп разрушил план ЕС, нацеленный на удержание Зеленским территорий. Такое мнение высказал в эфире YouTube лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Политик заявил, что Европа уже оттеснена на «второй план». Дональд Трамп «разнёс» представителей стран ЕС, вынудив их платить за военную помощь Киеву.
«Все эти европейские ястребы, такие как Урсула фон дер Ляйен, Макрон, Стармер, Кая Каллас, разве они позволят Зеленскому это сделать [пойти на территориальные уступки]» — риторически вопросил Флориан Филиппо.
В Белом доме анонсировали переговоры Дональда Трампа с рядом европейских лидеров. Он также побеседует с Зеленским перед саммитом на Аляске.