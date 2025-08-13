Красноярск может принять Форум коренных народов мира в 2026 году

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
Власти Красноярского края рассматривают возможность проведения масштабного международного события — Форума коренных народов мира. Инициатива была озвучена в ходе рабочей встречи губернатора Михаила Котюкова с президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Александром Новьюховым.
По словам сенатора, Красноярский край выбран в качестве потенциальной площадки не случайно — регион обладает успешным опытом взаимодействия с коренными народами, что соответствует концепции их устойчивого развития. «Красноярск должен стать центром притяжения для подобных мероприятий международного уровня», — подчеркнул Новьюхов.
Форум, который может состояться в 2026 году, предполагает участие более 12 тысяч человек, включая 200 иностранных гостей — представителей коренных народов разных стран и молодежных организаций. В программу войдут фестиваль этнической культуры, гастрономический праздник традиционной кухни, соревнования по национальным видам спорта и деловая программа. Губернатор Котюков отметил, что мероприятие станет прекрасной возможностью продемонстрировать многонациональный колорит Сибири:
«Форум коренных народов мира может быть очень красивым — это традиционный уклад, быт, спортивные состязания. Мы покажем гостям со всего мира, какая у нас многонациональная Сибирь», — отметил губернатор.
Интересно, что в том же году Красноярск примет Всемирный фестиваль молодежи, что создаст синергетический эффект для обоих событий.
В правительстве уверены, что мероприятие станет значимым событием в культурной и общественной жизни региона.
