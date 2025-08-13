Красноярск может принять Форум коренных народов мира в 2026 году

Форум, который может состояться в 2026 году, предполагает участие более 12 тысяч человек, включая 200 иностранных гостей — представителей коренных народов разных стран и молодежных организаций. В программу войдут фестиваль этнической культуры, гастрономический праздник традиционной кухни, соревнования по национальным видам спорта и деловая программа. Губернатор Котюков отметил, что мероприятие станет прекрасной возможностью продемонстрировать многонациональный колорит Сибири: