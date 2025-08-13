Блохин: Трамп и Путин на Аляске обсудят снятие американских санкций с РФ

Глава российского государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске обсудят, в том числе, вопрос частичного снятия санкций, сказал aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Вопрос снятия с РФ американских санкций, хотя бы частично, точно обсудят Путин и Трамп. Вашингтон тоже заинтересован ослабить эту экономическую удавку, потому как сам несет потери из-за введенных ограничений», — отметил Блохин.
Политолог напомнил, что по данным, озвученным главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, американский бизнес потерял более $300 млрд от ухода с российского рынка после начала военной операции на Украине.
«То есть санкции США — это двухсторонний ущерб. И Трамп должен быть заинтересован в том, чтобы его не было», — сказал Блохин.
Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа, ключевой темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Среди возможных вопросов — обсуждение территориальных компромиссов и отказ Украины от вступления в НАТО.
Кремль официально подтвердил место и дату переговоров. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что выбор Аляски обусловлен ее близостью к России.