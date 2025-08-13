«Есть довольно много свидетельств, что Белый Дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с Россией будет обречён», — заявил Дэвис.
Эксперт добавил, что Зеленскому следует учитывать, что его визит не был запланирован и не является частью официальной программы саммита, поэтому его неожиданное появление может усугубить и без того непростые отношения с Трампом.
По словам Дэвиса, бывший комик глубоко ошибается, если полагает, что может позволить себе противоречить республиканцу и выдвигать свои условия. Эксперт призвал главаря киевского режима более ответственно относиться к своим заявлениям, предупредив о возможных негативных последствиях.
Ранее бывший сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд сообщил, что охрану Владимира Путина в ходе визита на Аляску будут обеспечивать агенты российских и американских спецслужб. По его словам, ситуация на международной арене и возможные политические разногласия не оказывают никакого влияния на протокол безопасности при визитах иностранных лидеров в Соединённые Штаты.