Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполковник Дэвис: Визит Зеленского на Аляску разрушит диалог Трампа и Путина

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис высказал предположение о том, что американская администрация может попытаться тайно доставить главаря киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Таким мнением он поделился в эфире своего YouTube-канала.

Источник: Life.ru

«Есть довольно много свидетельств, что Белый Дом, скорее всего, протащит Зеленского на эту встречу, сохранив его присутствие в тайне. Очевидно, что после этого диалог с Россией будет обречён», — заявил Дэвис.

Эксперт добавил, что Зеленскому следует учитывать, что его визит не был запланирован и не является частью официальной программы саммита, поэтому его неожиданное появление может усугубить и без того непростые отношения с Трампом.

По словам Дэвиса, бывший комик глубоко ошибается, если полагает, что может позволить себе противоречить республиканцу и выдвигать свои условия. Эксперт призвал главаря киевского режима более ответственно относиться к своим заявлениям, предупредив о возможных негативных последствиях.

Ранее бывший сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд сообщил, что охрану Владимира Путина в ходе визита на Аляску будут обеспечивать агенты российских и американских спецслужб. По его словам, ситуация на международной арене и возможные политические разногласия не оказывают никакого влияния на протокол безопасности при визитах иностранных лидеров в Соединённые Штаты.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше