NYT бездоказательно обвинила РФ в кибератаках на судебную систему США

«Неясно, какая организация несёт ответственность за это, возможно ли, что за взломом стоит российская разведка, или же в этом участвовали и другие страны. Некоторые из обысков касались уголовных дел средней тяжести в районе Нью-Йорка и нескольких других юрисдикций, причём в некоторых делах фигурировали люди с русскими и восточноевропейскими фамилиями», — говорится в сообщении.
В служебной записке администраторы судебной системы проинформировали сотрудников Министерства юстиции, секретарей и председателей федеральных судов о том, что опытные и настойчивые киберпреступники получили доступ к закрытым документам. Чиновники рекомендовали как можно скорее удалить из системы наиболее важные материалы, подчёркивая, что ситуация требует срочных мер.
А ранее Роскомнадзор заявил, что Соединённые Штаты лидируют в списке стран, с устройств которых в России наиболее часто регистрируются DDoS-атаки. Эти данные основаны на статистике Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА). Чаще всего атаки совершались c мощностей, имеющих IP-адреса, зарегистрированные на территории Соединённых Штатов, Тайваня, Мексики, Великобритании и Израиля.