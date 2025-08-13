Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT бездоказательно обвинила РФ в кибератаках на судебную систему США

Газета New York Times со ссылкой на анонимные источники сообщила о возможном участии России в кибератаках на федеральную судебную систему США. Утверждается, что следователи обнаружили доказательства, но они не приводятся.

Источник: Life.ru

«Неясно, какая организация несёт ответственность за это, возможно ли, что за взломом стоит российская разведка, или же в этом участвовали и другие страны. Некоторые из обысков касались уголовных дел средней тяжести в районе Нью-Йорка и нескольких других юрисдикций, причём в некоторых делах фигурировали люди с русскими и восточноевропейскими фамилиями», — говорится в сообщении.

В служебной записке администраторы судебной системы проинформировали сотрудников Министерства юстиции, секретарей и председателей федеральных судов о том, что опытные и настойчивые киберпреступники получили доступ к закрытым документам. Чиновники рекомендовали как можно скорее удалить из системы наиболее важные материалы, подчёркивая, что ситуация требует срочных мер.

А ранее Роскомнадзор заявил, что Соединённые Штаты лидируют в списке стран, с устройств которых в России наиболее часто регистрируются DDoS-атаки. Эти данные основаны на статистике Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА). Чаще всего атаки совершались c мощностей, имеющих IP-адреса, зарегистрированные на территории Соединённых Штатов, Тайваня, Мексики, Великобритании и Израиля.