Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путина на Аляске неожиданно призвал арестовать британский экс-полковник

Британский отставной полковник Хэмиш Бреттон-Гордон прокомментировал предстоящий визит президента России Владимира Путина на Аляску, где должна состояться его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

Британский отставной полковник Хэмиш Бреттон-Гордон прокомментировал предстоящий визит президента России Владимира Путина на Аляску, где должна состояться его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

Я предлагаю задержать Путина в США, на Аляске, по прибытии туда. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест еще в 2023 году за незаконный вывоз или продажу тысяч детей одиноким либо бездетным гражданам России, заявил военный в отставке.

В эфире Byline TV Бреттон-Гордон также отметил, что после задержания Путина можно будет обвинить также в применении химического оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва не считает решения МУС обязательными к исполнению. Он также указывал, что все предъявляемые Путину обвинения лишены оснований и абсурдны.

Читайте также: Встреча Путина и Трампа пройдёт на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше