Путина на Аляске неожиданно призвал арестовать британский экс-полковник

Британский отставной полковник Хэмиш Бреттон-Гордон прокомментировал предстоящий визит президента России Владимира Путина на Аляску, где должна состояться его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.
Я предлагаю задержать Путина в США, на Аляске, по прибытии туда. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест еще в 2023 году за незаконный вывоз или продажу тысяч детей одиноким либо бездетным гражданам России, заявил военный в отставке.
В эфире Byline TV Бреттон-Гордон также отметил, что после задержания Путина можно будет обвинить также в применении химического оружия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва не считает решения МУС обязательными к исполнению. Он также указывал, что все предъявляемые Путину обвинения лишены оснований и абсурдны.
Читайте также: Встреча Путина и Трампа пройдёт на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.