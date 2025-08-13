Блохин: Путин и Трамп могут обсудить добычу редкоземельных металлов

Глава российского государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске, возможно, обсудят, в том числе, совместные проекты по добыче редкоземельных металлов, сказал aif.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
«Стороны, думаю, обсудят совместный проект по добыче редкоземельных металлов. Также возможно обсуждение общих вопросов по Арктике. Потому что Трамп просто до маниакальности одержим Арктикой. Также, вероятно, будут подняты некоторые вопросы стратегической стабильности и безопасности», — сказал Блохин.
Политолог констатировал, что блоков вопросов, которые России и США необходимо решать, очень много, темы все масштабные.
«Поэтому потребуются раунды и раунды переговоров», — подытожил Блохин.
Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа, ключевой темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Среди возможных вопросов — обсуждение территориальных компромиссов и отказ Украины от вступления в НАТО.
Местом переговоров лидеров России и США станет расположенный в южной части штата Аляска город Анкоридж.