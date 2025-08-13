Китайский эксперт считает, что российский «Буревестник» может изменить расклад сил

По словам эксперта, российская разработка является «уникальным оружием», так как использует ядерную энергию, что обеспечивает ракете практически бесконечную дальность. Он подчеркнул, что традиционно ядерные заряды размещаются на баллистических или крылатых ракетах с химическим двигателем.
«Успешное создание этого оружия может в некоторой степени изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале», — отметил Чжунпин.
Ранее на Западе предсказали испытания российского «Буревестника». Западные наблюдатели предполагают, что Россия может провести испытания межконтинентальной крылатой ракеты в ближайшие дни. Журналисты обратили внимание на закрытие воздушного пространства протяжённостью 500 км вдоль западного побережья архипелага с 7 по 12 августа.