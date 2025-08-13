Раскрыто место встречи Путина и Трампа: подходящих площадок для переговоров практически не осталось

Также нужно отметить, что Дональд Трамп заявил о готовности посадить за стол переговоров Путина и Зеленского, правда, он не рассказал, когда это может случиться. Но в то же время лидер США дал понять, что не ждет Зеленского на предстоящем саммите России и США на Аляске. Ранее KP.RU сообщил, что Трамп уверен, что Европа устала от украинского конфликта, но не знает, как его завершить.