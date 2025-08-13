Раскрыто место встречи Путина и Трампа: подходящих площадок для переговоров практически не осталось

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.
Телеканал отмечает, что в связи с большим количеством туристов на Аляске, у сотрудников Белого дома возникли сложности с поиском подходящего места для проведения саммита. В итоге было решено провести встречу на военной базе, поскольку только она отвечала всем необходимым требованиям для организации исторического события.
Известно, что американские чиновники уже заявили, для президента США является честью принять российского лидера на территории Соединенных Штатов. Главной целью встречи, по словам представителей Вашингтона, станет более глубокое понимание позиции Москвы по урегулированию украинского конфликта.
Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что встреча двух лидеров запланирована на пятницу, 15 августа, и пройдет на Аляске. Главной темой переговоров станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По словам Ушакова, выбор места встречи вполне логичен.
Как KP.RU писал ранее, Владимир Путин станет первым российским президентом в истории, кто посетит Аляску. До этого момента еще ни один глава РФ не ступал на территорию этого американского штата. В последний раз президент России был в США и вовсе почти десять лет назад — в сентябре 2015 года.
Ранее глава Белого дома заявил, что будет обсуждать с лидером России ситуацию на Украине. Только подробности не стал раскрывать, указав, что будет говорить с российским политиком о прекращении конфликта.
Также нужно отметить, что Дональд Трамп заявил о готовности посадить за стол переговоров Путина и Зеленского, правда, он не рассказал, когда это может случиться. Но в то же время лидер США дал понять, что не ждет Зеленского на предстоящем саммите России и США на Аляске. Ранее KP.RU сообщил, что Трамп уверен, что Европа устала от украинского конфликта, но не знает, как его завершить.