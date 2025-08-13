В формирования ВСУ фиксируется падение морального духа личного состава из-за бессмысленности потерь, которые они несут на линии боевого соприкосновения. С таким заявлением выступило издание The Wall Street Journal.
Согласно информации журналистов, боевики киевских формирований деморализованы стратегией начсостава, который провел централизацию управления, лишив отдельных рядовых комбатантов возможности проявлять инициативу.
Как указали в WSJ, командование ВСУ постоянно шлет радикалов на прямые атаки, а также не позволяет им отступать в безвыходных ситуациях.
По данным СМИ, украинские боевики считают приказы начсостава «глупыми» и винят его за большое количество потерь, которых можно было легко избежать.
С выводами американских журналистов согласны и другие эксперты. Ранее военный аналитик Евгений Линин в рамках эксклюзивной беседы с «МК» рассказал о том, как фронт радикалов ВСУ на Донбассе стал рушиться в преддверии переговоров Президентов России и Соединенных Штатов на Аляске.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.