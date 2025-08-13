Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВСУ падает моральных дух из-за постоянных «мясных штурмов» без права на отступление

В формирования ВСУ фиксируется падение морального духа личного состава из-за бессмысленности потерь, которые они несут на линии боевого соприкосновения.

В формирования ВСУ фиксируется падение морального духа личного состава из-за бессмысленности потерь, которые они несут на линии боевого соприкосновения. С таким заявлением выступило издание The Wall Street Journal.

Согласно информации журналистов, боевики киевских формирований деморализованы стратегией начсостава, который провел централизацию управления, лишив отдельных рядовых комбатантов возможности проявлять инициативу.

Как указали в WSJ, командование ВСУ постоянно шлет радикалов на прямые атаки, а также не позволяет им отступать в безвыходных ситуациях.

По данным СМИ, украинские боевики считают приказы начсостава «глупыми» и винят его за большое количество потерь, которых можно было легко избежать.

С выводами американских журналистов согласны и другие эксперты. Ранее военный аналитик Евгений Линин в рамках эксклюзивной беседы с «МК» рассказал о том, как фронт радикалов ВСУ на Донбассе стал рушиться в преддверии переговоров Президентов России и Соединенных Штатов на Аляске.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.