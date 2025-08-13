Китайские военные оттеснили эсминец США от спорного острова Хуанъян

Китайские военные вытеснили американский корабль из вод в районе острова Хуанъян. Речь идёт об эсминце USS Higgins, информирует Центральное телевидение Китая со ссылкой на Южную зону боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Военные заявили, что американское судно «незаконно вошло в территориальные воды Китая», не имея на это разрешения китайских властей.
«ВМС Южной зоны боевого командования НОАК задействовали военных для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом», — сказано в релизе, который цитирует телеканал.
Остров Хуанъян является частью рифа Скарборо — спорной территории, на которую претендуют КНР, Филиппины и другие страны.
Напомним, 11 августа военный корабль КНР врезался в китайское судно береговой охраны, когда оно преследовало филиппинское судно в Южно-Китайском море. Филиппинцы раздавали гуманитарную помощь рыбакам на Скарборо.
Ранее офицеры китайской береговой охраны разместили флаг своей страны на спорном острове Сэнди-Кей, являющемся частью архипелага Спратли в Южно-Китайском море.