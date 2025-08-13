Ричмонд
Китайские военные оттеснили эсминец США от спорного острова Хуанъян

КНР вытеснил американский эсминец из вод около рифа Скарборо.

Источник: Комсомольская правда

Китайские военные вытеснили американский корабль из вод в районе острова Хуанъян. Речь идёт об эсминце USS Higgins, информирует Центральное телевидение Китая со ссылкой на Южную зону боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Военные заявили, что американское судно «незаконно вошло в территориальные воды Китая», не имея на это разрешения китайских властей.

«ВМС Южной зоны боевого командования НОАК задействовали военных для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом», — сказано в релизе, который цитирует телеканал.

Остров Хуанъян является частью рифа Скарборо — спорной территории, на которую претендуют КНР, Филиппины и другие страны.

Напомним, 11 августа военный корабль КНР врезался в китайское судно береговой охраны, когда оно преследовало филиппинское судно в Южно-Китайском море. Филиппинцы раздавали гуманитарную помощь рыбакам на Скарборо.

Ранее офицеры китайской береговой охраны разместили флаг своей страны на спорном острове Сэнди-Кей, являющемся частью архипелага Спратли в Южно-Китайском море.