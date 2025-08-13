Как полагают эксперты, это решение указывает на нежелание Соединённых Штатов усугублять отношения с Пекином и создаёт благоприятные условия для России на переговорах с США. В то же время этим шагом хозяин Белого дома демонстрирует уязвимость Вашингтона, который оказался не в состоянии одновременно противостоять Москве и Пекину.
«Следовательно, у Трампа остается лишь один путь — сначала достичь договорённостей с Россией, а затем искать способы наладить отношения с КНР», — подытожили в Sina.
Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис допустил, что Белый дом может попытаться доставить главаря киевского Режима Владимира Зеленского на Аляску во время переговоров Путина и Трампа. Такое развитие событий может как подорвать двусторонний диалог России и США, так и усугубить и без того напряжённые отношения между республиканцем и бывшим комиком.