Россия и Китай получили радостные новости из США перед встречей на Аляске

В преддверии переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске Москва получила хорошие новости из Вашингтона. Речь идёт об отсрочке введения торговых пошлин против Китая на 90 дней, передаёт издание Sina.

Источник: Life.ru

Как полагают эксперты, это решение указывает на нежелание Соединённых Штатов усугублять отношения с Пекином и создаёт благоприятные условия для России на переговорах с США. В то же время этим шагом хозяин Белого дома демонстрирует уязвимость Вашингтона, который оказался не в состоянии одновременно противостоять Москве и Пекину.

«Следовательно, у Трампа остается лишь один путь — сначала достичь договорённостей с Россией, а затем искать способы наладить отношения с КНР», — подытожили в Sina.

Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис допустил, что Белый дом может попытаться доставить главаря киевского Режима Владимира Зеленского на Аляску во время переговоров Путина и Трампа. Такое развитие событий может как подорвать двусторонний диалог России и США, так и усугубить и без того напряжённые отношения между республиканцем и бывшим комиком.

