Лидер союзного государства в телефонном разговоре заявил Путину о поддержке РФ

Напомним, что в июле текущего года после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым Ким Чен Ын заверил в абсолютной поддержке курса РФ в украинском конфликте. Он также выразил уверенность, что Россия под руководством Путина не сомневается в своем триумфе.