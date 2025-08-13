Лидер союзного государства в телефонном разговоре заявил Путину о поддержке РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным заявил о безоговорочной поддержке решений, принимаемых российским руководством. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР неизменно будет верна духу межгосударственного договора и впредь станет безоговорочно солидаризироваться со всеми мерами, принимаемыми Москвой», — отмечено в сообщении.
Как передает ЦТАК, Путин и Ким Чен Ын также отметили значительное укрепление взаимодействия в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и выразили обоюдное стремление к дальнейшему развитию сотрудничества.
Ранее о состоявшемся телефонном диалоге проинформировала пресс-служба Кремля. Там уточнили, что российский президент поделился с лидером КНДР информацией в свете предстоящих 15 августа переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.
Напомним, что в июле текущего года после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым Ким Чен Ын заверил в абсолютной поддержке курса РФ в украинском конфликте. Он также выразил уверенность, что Россия под руководством Путина не сомневается в своем триумфе.
Читайте также: Путина на Аляске неожиданно призвал арестовать британский экс-полковник.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.