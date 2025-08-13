Дудаков назвал три главных трека на переговорах Путина и Трампа на Аляске

«Не исключаю, что в рамках этой дорожной карты продолжилось обсуждение с американской делегацией того, к чему мы можем прийти на украинском треке. И в дальнейшем здесь, конечно, многое будет еще зависеть от того, удастся ли Трампу навязать и европейцам, и украинцам свое видение решения конфликта. Потому что они в текущий момент показывают очевидную недоговороспособность», — подытожил Дудаков.