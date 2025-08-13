Дудаков назвал три главных трека на переговорах Путина и Трампа на Аляске

Политолог-американист Малек Дудаков назвал aif.ru три главных трека, которые в ходе встречи на Аляске могут обсудить глава российского государства Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.
«Что касается тем, которые будут обсуждаться, здесь, на мой взгляд, три трека основных. Первый касается, собственно, Украины», — сказал эксперт.
Второй трек, отметил Дудаков, — экономический, который может затронуть вопросы вторичных тарифов, санкций, а также возможности ввести совместные проекты, например, в рамках развития арктических регионов, может быть, той же самой Аляски.
Третий трек касается стратегической безопасности. Здесь речь, вероятно, пойдет о продлении или перезаключении договора СНВ-3 (двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений) и ДРСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).
«Оба этих соглашения сейчас находятся в состоянии де-факто паралича, поэтому здесь, возможно, что мы какие-то подвижки увидим», — констатировал Дудаков.
Политолог добавил, что тем для обсуждения между РФ и США много, и есть надежда, что в каких-то аспектах появятся прорывы, конечно, в рамках того, что они будут соотносится с позицией Москвы.
«Не исключаю, что в рамках этой дорожной карты продолжилось обсуждение с американской делегацией того, к чему мы можем прийти на украинском треке. И в дальнейшем здесь, конечно, многое будет еще зависеть от того, удастся ли Трампу навязать и европейцам, и украинцам свое видение решения конфликта. Потому что они в текущий момент показывают очевидную недоговороспособность», — подытожил Дудаков.
Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа, ключевой темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Среди возможных вопросов — обсуждение территориальных компромиссов и отказ Украины от вступления в НАТО.
Местом переговоров лидеров России и США станет расположенный в южной части штата Аляска город Анкоридж.
Ранее Зеленский на фоне сообщений о встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что не планирует соглашаться на территориальные уступки.