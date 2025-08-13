Ричмонд
Появились кадры уничтожения украинского дрона боевым лазером

Предположительно, дрон противника был уничтожен боевым лазерным комплексом линейки «Посох».

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения украинского беспилотника боевым лазером опубликовал Telegram-канал «Военное дело».

«В зоне СВО российские военные стали применять боевой лазер для борьбы с дронами. На кадрах выжигание лазером украинского дальнобойного дрона-камикадзе FP-1», — говорится в публикации.

Сообщается, что дрон противника был уничтожен, предположительно, боевым лазерным комплексом линейки «Посох».

Ранее военный аналитик Александр Артамонов рассказал, что лазерные системы способны эффективно бороться с автономными беспилотниками противника.