Появились кадры уничтожения украинского дрона боевым лазером

Кадры уничтожения украинского беспилотника боевым лазером опубликовал Telegram-канал «Военное дело».
«В зоне СВО российские военные стали применять боевой лазер для борьбы с дронами. На кадрах выжигание лазером украинского дальнобойного дрона-камикадзе FP-1», — говорится в публикации.
Сообщается, что дрон противника был уничтожен, предположительно, боевым лазерным комплексом линейки «Посох».
Ранее военный аналитик Александр Артамонов рассказал, что лазерные системы способны эффективно бороться с автономными беспилотниками противника.