Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке России

Глава КНДР Ким Чен Ын заверил российского президента Владимира Путина в поддержке мер Кремля в рамках спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального телеграфного агентства Кореи.

В рамках телефонного разговора Путин также поздравил северокорейского коллегу с грядущей годовщиной освобождения Корейского полуострова от Японии. Помимо этого, лидеры оценили совместные труды в достижениях сотрудничества по многим направлениям.

— Товарищ Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность за высокую оценку Путина в отношении корейских воинов, еще раз заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между КНДР и РФ, а также, что и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства, — говорится в сообщении.

Также в ходе разговора Владимир Путин высоко оценил оказанную Северной Кореей поддержку в ходе освобождения Курской области от присутствия украинских боевиков.

Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина с его казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Глава Кремля рассказал об основных итогах недавней встречи со специальным посланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом.

