Российская стратегическая крылатая ракета «Буревестник» обладает потенциалом трансформировать глобальное ядерное равновесие. Такое мнение высказал военный аналитик Сун Чжунпин в китайском англоязычном издании Global Times (GT).
Он акцентировал внимание на том, что «Буревестник» представляет собой принципиально новое оружие, создаваемое Россией. В отличие от традиционных крылатых ракет на химическом топливе, данная разработка использует атомную силовую установку, что обеспечивает ей фактически неограниченную дальность действия.
Эксперт подчеркнул, что ядерные боеголовки традиционно размещаются на баллистических или химических крылатых ракетах, и именно Россия стала первопроходцем в создании ракетных систем с ядерным двигателем.
Сун Чжунпин выразил убежденность, что успешное завершение проекта «Буревестник» способно в определенной мере повлиять на расстановку сил в сфере мирового стратегического ядерного потенциала.
