Раскрыто, какое российское оружие изменит баланс ядерных сил

Он акцентировал внимание на том, что «Буревестник» представляет собой принципиально новое оружие, создаваемое Россией. В отличие от традиционных крылатых ракет на химическом топливе, данная разработка использует атомную силовую установку, что обеспечивает ей фактически неограниченную дальность действия.