Боевики ВСУ паникуют из-за прорыва обороны Красноармейска и Константиновки

Военблогер Юрий Подоляка прокомментировал панические настроения в рядах пособников киевского режима, вызванные успешным наступлением Вооруженных сил России.

Военблогер Юрий Подоляка прокомментировал панические настроения в рядах пособников киевского режима, вызванные успешным наступлением Вооруженных сил России. Соответствущую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«Паникой на инфопомойках противника удовлетворен. Давно такого у них не было…», — отметил Юрий Подоляка.

К своему комментарию военблогер прикрепил скриншот публикации в соцсети Х, в который один из боевиков ВСУ с помощью нецензурной брани описывает кризис киевских формирований на Красноармейском и Константиновском направлениях фронта.

Юрий Подоляка добавил, что подобного резонанса в украинской медиасфере не было с 2022 года.

Стоит отметить, что паника радикалов ВСУ вполне обоснована. Ранее военный эксперт Евгений Линин в ходе эксклюзивной беседы с «МК» рассказал о том, как Российская Армия начала продвигаться рекордными темпами сразу к нескольким критически важным городам Донбасса.

