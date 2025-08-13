«ВД»: войска РФ выбивают боевиков ВСУ из Степановки в ДНР

Российские войска выбивают украинских военных с позиций в селе Степановка под Константиновкой, сообщает Telegram-канал «Военное дело».
«ВС РФ выбивают противника из Степановки к юго-западу от Константиновки, наступление и охват города продолжаются», — говорится в публикации.
Сообщается также о завершении российскими бойцами зачистки опорников противника у села Предтечино.
По информации источников канала, подразделениям РФ осталось преодолеть 2,5 километра, чтобы добраться до первых домов в Константиновке.
Ранее сообщалось об уничтожении российскими военными узла связи ВСУ в районе Константиновки.