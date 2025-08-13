Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ВД»: войска РФ выбивают боевиков ВСУ из Степановки в ДНР

По информации источников канала, российские бойцы завершили зачистку опорников противника у Предтечина.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска выбивают украинских военных с позиций в селе Степановка под Константиновкой, сообщает Telegram-канал «Военное дело».

«ВС РФ выбивают противника из Степановки к юго-западу от Константиновки, наступление и охват города продолжаются», — говорится в публикации.

Сообщается также о завершении российскими бойцами зачистки опорников противника у села Предтечино.

По информации источников канала, подразделениям РФ осталось преодолеть 2,5 километра, чтобы добраться до первых домов в Константиновке.

Ранее сообщалось об уничтожении российскими военными узла связи ВСУ в районе Константиновки.