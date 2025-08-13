Indian Express: Моди в сентябре собирается встретиться с Трампом в США

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует поездку в США в сентябре, где примет участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Основной целью визита, помимо международного форума, станет встреча с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения торговых вопросов, сообщает газета Indian Express со ссылкой на источники.