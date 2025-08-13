Ричмонд
Indian Express: Моди в сентябре собирается встретиться с Трампом в США

Индийский премьер также примет участие в Генассамблее ООН.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует поездку в США в сентябре, где примет участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Основной целью визита, помимо международного форума, станет встреча с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения торговых вопросов, сообщает газета Indian Express со ссылкой на источники.

«Официальная причина визита — участие в Генассамблее ООН, но ключевой целью станут переговоры с Трампом, урегулирование торговых разногласий и выработка общей позиции по пошлинам», — сказано в сообщении.

Визит Моди запланирован на последнюю неделю сентября. По данным издания, подготовка уже идёт. Процесс аккредитации и организационные вопросы должны быть завершены уже в августе.

Ранее Моди заявил, что ждёт визита президента России Владимира Путина в Индию.

