Глава СБУ озвучил новые подробности об операции с ударами по аэродромам РФ

По словам Василия Малюка, после операции «Паутина» все агенты уехали на Украину.

Источник: Аргументы и факты

Глава украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Малюк* заявил, что после операции «Паутина», в ходе которой наносились удары по российским военным аэродромам, все агенты уехали на Украину.

Подробностями о данной операции госдеятель поделился в эфире телеканала «Мы — Украина». По его словам, украинские агенты покинули Россию уже тогда, когда машины с беспилотниками выехали со склада в Челябинске. Сначала, отметил Малюк, агенты отправились в третьи страны, якобы на отдых, получили там новые удостоверения личности, а после прибыли на Украину.

К слову, бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев ранее заметил сходства в операциях СБУ, в частности в «Паутине», и в операциях национальной разведслужбы Израиля («Моссада»).

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

