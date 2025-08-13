Глава СБУ озвучил новые подробности об операции с ударами по аэродромам РФ

Глава украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Малюк* заявил, что после операции «Паутина», в ходе которой наносились удары по российским военным аэродромам, все агенты уехали на Украину.
Подробностями о данной операции госдеятель поделился в эфире телеканала «Мы — Украина». По его словам, украинские агенты покинули Россию уже тогда, когда машины с беспилотниками выехали со склада в Челябинске. Сначала, отметил Малюк, агенты отправились в третьи страны, якобы на отдых, получили там новые удостоверения личности, а после прибыли на Украину.
К слову, бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев ранее заметил сходства в операциях СБУ, в частности в «Паутине», и в операциях национальной разведслужбы Израиля («Моссада»).
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.