СМИ: Российская ракета «Буревестник» может изменить ядерный баланс в мире

Российская крылатая ракета «Буревестник» может повлиять на мировой баланс стратегических ядерных сил. С таким мнением выступил китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
Политолог назвал разработку уникальной из-за ее использования ядерной энергии, что может обеспечить ракете практически бесконечную дальность. Аналитик отметил, что обычно ядерные заряды устанавливаются на баллистических или крылатых ракетах с химическим двигателем.
— Успешное создание этого оружия может в некоторой степени изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале, — отметил Сун Чжунпин в беседе с изданием Global Times.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что среди новейшего вооружения России есть не только ракетный комплекс «Орешник». Тем не менее, он не стал говорить, о каком именно оружии идет речь.
До этого западные журналисты сообщили, что ввод «Орешника» в серийное производство стал поворотным моментом: в публикации отметили, что раньше в арсенале страны были только системы малой дальности, такие как «Искандер-М».