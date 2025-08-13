«Украина и Европа, особенно Британия, заинтересованы в срыве переговоров (РФ и США. — Ред.). Провокации часто совпадают с ключевыми моментами: перед переговорами, встречами НАТО или запросами [президента Украины Владимира] Зеленского на финансирование», — сказал он.
Расмуссен предполагает, что Киев не хочет переговоров, а ЕС использует его как оружие для того, чтобы ослабить Россию. На самом деле Европа испытывает безразличие к народу Украины, считает эксперт. Экс-подполковник отметил, что не удивится, если в потенциальных провокациях в случае, если они осуществятся, обвинят Россию.
В Министерстве обороны РФ 12 июля не исключили, что киевский режим готовит провокации для срыва российско-американских переговоров, которые пройдут в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа.
По данным Минобороны России, полученным сразу по нескольким источникам, украинские боевики нанесут удар по больнице или жилому кварталу, а ответственность за содеянное возложат на Россию.