Стала известна реакция американских чиновников на решение Путина прилететь в США

Американские официальные лица восприняли с удивлением и радостью решение президента России Владимира Путина прибыть на территорию США для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, передает CNN.
«Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США», — отмечается в материале.
Авторы публикации указывают, что Аляска до перехода к Соединенным Штатам Америки входила в состав Российской империи. Источники, осведомленные о процессе подготовки, сообщили, что выбор этой территории для саммита стал результатом продолжительных консультаций за закрытыми дверями.
Уточняется, что ранее Белый дом подтвердил проведение встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Также появились данные о возможном месте встречи — военной базе Элмендорф-Ричардсон. Саммит запланирован на 15 августа 2025 года.
Отмечается, что на Аляске в это время традиционно продолжается туристический сезон, что практически не оставило свободных и подходящих мест для переговоров. Дополнительно указывается, что американская администрация изначально не рассматривала военную базу как площадку для саммита.
Читайте также: Путина на Аляске неожиданно призвал арестовать британский экс-полковник.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.