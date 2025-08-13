Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КПРФ провела в Новосибирске пикет против роста цен на топливо

Акция на площади Пименова привлекла внимание к проблеме инфляции.

Источник: Om1 Новосибирск

На площади Пименова в Новосибирске состоялся пикет, организованный КПРФ, где депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев выступил с требованием остановить рост цен на бензин и дизельное топливо.

«Дорожающее топливо бьёт не только по автомобилистам, но и разгоняет инфляцию в целом — вслед за ГСМ растут цены на продукты, товары первой необходимости и лекарства, поэтому крайне важно удерживать цены на топливо под контролем», — заявил Яковлев.

Депутат подчеркнул, что автомобилисты и без того сталкиваются с повышенной финансовой нагрузкой из-за роста транспортного налога, ввода новых пошлин, увеличения стоимости страховок и удорожания автозапчастей.

Пикет стал реакцией на продолжающийся рост цен на топливо, который, по мнению организаторов, требует срочных мер государственного регулирования для стабилизации экономической ситуации и снижения инфляционного давления на потребительский рынок.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше