КПРФ провела в Новосибирске пикет против роста цен на топливо

На площади Пименова в Новосибирске состоялся пикет, организованный КПРФ, где депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев выступил с требованием остановить рост цен на бензин и дизельное топливо.
«Дорожающее топливо бьёт не только по автомобилистам, но и разгоняет инфляцию в целом — вслед за ГСМ растут цены на продукты, товары первой необходимости и лекарства, поэтому крайне важно удерживать цены на топливо под контролем», — заявил Яковлев.
Депутат подчеркнул, что автомобилисты и без того сталкиваются с повышенной финансовой нагрузкой из-за роста транспортного налога, ввода новых пошлин, увеличения стоимости страховок и удорожания автозапчастей.
Пикет стал реакцией на продолжающийся рост цен на топливо, который, по мнению организаторов, требует срочных мер государственного регулирования для стабилизации экономической ситуации и снижения инфляционного давления на потребительский рынок.