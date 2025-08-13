Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американские чиновники обрадовались согласию Путина приехать на Аляску

Американские чиновники обрадовались и удивились согласию российского президента Владимира Путина приехать в США на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом рассказали репортеры телеканала CNN.

Американские чиновники обрадовались и удивились согласию российского президента Владимира Путина приехать в США на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом рассказали репортеры телеканала CNN.

— Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США, — передает телеканал.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Глава Белого дома отметил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но допустил возможность его проведения.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что основной целью встречи Путина и Трампа является намерение американской стороны лучше понять позицию Москвы по украинскому конфликту.

Тем временем епархия Аляски объявила о проведении Недели молитв в преддверии встречи президентов России и США. По сообщениям священников, молитвы проводятся с целью «провести переговоры с милосердием, усмирить вражду и прекратить кровопролитие».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше