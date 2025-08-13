Американские чиновники обрадовались согласию Путина приехать на Аляску

Американские чиновники обрадовались и удивились согласию российского президента Владимира Путина приехать в США на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом рассказали репортеры телеканала CNN.
— Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США, — передает телеканал.
15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Анкоридже, крупнейшем городе американского штата Аляска. Глава Белого дома отметил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Киевом, но допустил возможность его проведения.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что основной целью встречи Путина и Трампа является намерение американской стороны лучше понять позицию Москвы по украинскому конфликту.
Тем временем епархия Аляски объявила о проведении Недели молитв в преддверии встречи президентов России и США. По сообщениям священников, молитвы проводятся с целью «провести переговоры с милосердием, усмирить вражду и прекратить кровопролитие».