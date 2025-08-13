В Индии рассказали о влиянии российских С-400 на конфликт с Пакистаном

Согласно его оценкам, установка С-400 «изменила правила игры» и значительно ограничила возможности пакистанских ВВС, не позволив им приблизиться на безопасное для атаки расстояние с использованием ракет класса «воздух-земля». В результате применения этой системы было уничтожено как минимум пять истребителей и один тяжёлый самолёт противника.