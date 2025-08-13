Объяснено, что российские С-400 стали решающим фактором в конфликте с Пакистаном

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 сыграл ключевую роль в недавнем вооруженном столкновении с Пакистаном. Об этом заявил командующий ВВС Индии маршал авиации Амар Прит Сингх, сообщает Military Watch Magazine.
Приобретенная нами система С-400 радикально преобразила оперативную обстановку, подчеркнул он.
По словам маршала, в ходе боевых действий с 7 по 10 мая 2025 года дальность российской системы ПВО не позволила пакистанской авиации приблизиться к зоне применения высокоточных ракет «воздух-земля» и планирующих боеприпасов.
Сингх уточнил, что С-400 уничтожил не менее пяти истребителей и один крупный самолет ВВС Пакистана. При этом последний был поражен на дистанции около 300 км — это крупнейшая подтвержденная победа ракеты класса «земля-воздух» в истории.
MWM отмечает, что заявления Синга подтверждают: индийские С-400 оснащены новейшими ракетами 40Н6 с дальностью до 400 км и способны интегрироваться как с наземными РЛС, так и с бортовыми радиолокаторами истребителей Су-30МКИ.
Издание допускает, что при условии полного доступа к российскому истребителю пятого поколения Су-57, Индия может сократить закупки европейской авиатехники, включая французские Rafale.
Ранее, в середине мая текущего года, премьер-министр Индии Нарендра Моди охарактеризовал С-400 как «мощную поддержку», отметив их решающую роль в противостоянии с Пакистаном. Он подчеркнул, что Дели обладает передовыми технологиями, недоступными Исламабаду.
