Объяснено, что российские С-400 стали решающим фактором в конфликте с Пакистаном

Сингх уточнил, что С-400 уничтожил не менее пяти истребителей и один крупный самолет ВВС Пакистана. При этом последний был поражен на дистанции около 300 км — это крупнейшая подтвержденная победа ракеты класса «земля-воздух» в истории.