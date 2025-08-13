Путин рассказал, что будет с инфляцией

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что считает возможной инфляцию в 6 процентов. Глава государства напомнил, что перед экономическим и финансовым блоком стояла важная задача.
Ключевая миссия — это выход российской экономики на траекторию сбалансированного роста. Это подразумевает умеренные значения инфляции, а также сохранение безработицы на стабильно низком уровне.
Путин напомнил, что в конце июня инфляция была уже 9,4%, а по итогам июля — уже 8,8%. Слова президента России цитирует «Российская газета». При этом к концу года значение может упасть до 6 процентов.
Президент подчеркнул, что это ниже предыдущих прогнозов. После соответствующего вопроса главе ЦБ Набиуллиной, она подтвердила данные президента.
Отметим также, что Центробанк, несмотря на позитивные данные, продолжает подчеркивать необходимость сохранения жестких условий денежно-кредитной политики до достижения целевого уровня инфляции в 4%.