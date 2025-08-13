Появились сообщения об освобождении Никаноровки под Родинским

Расположенное в окрестностях города Родинское в ДНР село Никаноровка перешло под контроль ВС РФ, сообщил в среду Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».
По информации источников канала, подразделения РФ освободили также села Вольное и Кучеров Яр.
В публикации говорится, что российские бойцы выбили военнослужащих ВСУ из Никаноровки, Вольного, Нового Шахова и Кучерова Яра после прорыва в районе села Золотой Колодезь, которое также было освобождено.
Сообщается о расширении российскими бойцами зоны контроля в центральной части села Красный Лиман и заходе военнослужащих РФ в Родинское с севера и востока.
Ранее стало известно о начале боев в городской застройке Родинского.