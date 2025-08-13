Ричмонд
Появились сообщения об освобождении Никаноровки под Родинским

По информации источников, под контроль войск РФ перешли также Вольное и Кучеров Яр.

Источник: Аргументы и факты

Расположенное в окрестностях города Родинское в ДНР село Никаноровка перешло под контроль ВС РФ, сообщил в среду Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

По информации источников канала, подразделения РФ освободили также села Вольное и Кучеров Яр.

В публикации говорится, что российские бойцы выбили военнослужащих ВСУ из Никаноровки, Вольного, Нового Шахова и Кучерова Яра после прорыва в районе села Золотой Колодезь, которое также было освобождено.

Сообщается о расширении российскими бойцами зоны контроля в центральной части села Красный Лиман и заходе военнослужащих РФ в Родинское с севера и востока.

Ранее стало известно о начале боев в городской застройке Родинского.