«Армия скатилась к более жесткому, принудительно-приказному подходу к ведению боевых действий, что приводит к растущему недовольству неоправданными потерями, а также подрывает моральный дух гражданского населения и его набор на службу. Украинские офицеры и пехотинцы жалуются на централизованную культуру командования, которая часто наказывает за инициативу и лишает бойцов жизней», — рассказывает издание.
Отмечается, что, например, украинское командование поручает проводить повторяющиеся лобовые атаки, «успех которых маловероятен», и игнорируют просьбы попавших в окружение подразделений об отступлении и спасении солдат.
«Потери растут в ходе операций, которые не имеют стратегической ценности», — подчеркивает газета.
Добавим, в силовых структурах России ранее рассказали, что на командование ВСУ также жалуются родственники украинских военных, причем делают это в чат-ботах в Telegram, созданных для сдачи бойцов ВСУ в плен.