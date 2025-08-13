Ричмонд
WSJ: бойцы ВСУ жалуются на командование из-за приказов, ведущих к провалам

Украинские военнослужащие жалуются на командование ВСУ из-за приказов об операциях, которые изначально не имеют шансов на успех. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на ряд украинских бойцов.

Источник: AP 2024

«Армия скатилась к более жесткому, принудительно-приказному подходу к ведению боевых действий, что приводит к растущему недовольству неоправданными потерями, а также подрывает моральный дух гражданского населения и его набор на службу. Украинские офицеры и пехотинцы жалуются на централизованную культуру командования, которая часто наказывает за инициативу и лишает бойцов жизней», — рассказывает издание.

Отмечается, что, например, украинское командование поручает проводить повторяющиеся лобовые атаки, «успех которых маловероятен», и игнорируют просьбы попавших в окружение подразделений об отступлении и спасении солдат.

«Потери растут в ходе операций, которые не имеют стратегической ценности», — подчеркивает газета.

Добавим, в силовых структурах России ранее рассказали, что на командование ВСУ также жалуются родственники украинских военных, причем делают это в чат-ботах в Telegram, созданных для сдачи бойцов ВСУ в плен.