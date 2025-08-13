Обеспечивать хорошую погоду саммиту на Аляске будет самый крупный на планете излучатель

Как сообщил Университет Аляски, которому РЛС HAARP военные передали в 2015 году, радар, начиная с 9 августа, будет работать на излучение ежедневно с 20:00 мск и до 12:00 мск. Станция прекратит работу в этом сеансе в 12:00 15 августа. Напомню, именно на этот день назначен саммит в Анкоридже.