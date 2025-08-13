В Красноярске началось рассмотрение апелляции Юрия Лапшина

В марте текущего года Юрия Лапшина приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе на 2,5 года за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Константин Мандров был признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его наказали 10 годами в колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 млн руб.