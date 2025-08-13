В Красноярске началось рассмотрение апелляции Юрия Лапшина

В Красноярске началось рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокурора на приговор суда в отношении экс-председателя регионального правительства края Юрия Лапшина и бывшего руководителя «Краевого транспортное управление» Константина Мандрова.
В прокуратуре напомнили, что уголовное дело касается корректировки проектно-сметной документации строительства метрополитена, которой занимался «КрасноярскТИСИЗ». Документы, предоставленные исследовательской организацией, содержали недостатки, которые не позволяли считать работу выполненной. Также подрядчик пробурил менее 60 скважин в четырёх районах города при требуемых 220.
Константин Мандров знал об этом. Доклады он предоставлял региональному министру транспорта, а тот, в свою очередь, информировал Юрия Лапшина — председателя правительства края. Несмотря на это, Юрий Лапшин дал указание подписать акты приемки работ на сумму более 742 млн руб.
Документы с заведомо ложными сведениями были подписаны Константином Мандровым, который получил за это 5 млн рублей от субподрядчика и пообещал «покровительство».
В марте текущего года Юрия Лапшина приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе на 2,5 года за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Константин Мандров был признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его наказали 10 годами в колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 млн руб.
Не согласившись с приговором, подсудимые обратились в вышестоящий суд с жалобами на него. В своих апелляционных жалобах они указали на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам. Адвокаты настаивают на отмене приговора либо возвращении дела прокурору для исправления нарушений, препятствующих вынесению справедливого приговора.
Сегодня судебная коллегия Красноярского краевого суда огласила доводы представления прокуратуры и жалоб. Также от адвоката Юрия Лапшина поступило ходатайство о приобщении к делу новых медицинских документов и допросе специалиста по вопросу состояния здоровья подзащитного.
Рассмотрение ходатайства и выступление сторон отложено на 22 августа.