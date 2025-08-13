Хоценко: участники СВО из Омской области готовятся к обучению госуправлению

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что победители кадрового проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» активно готовятся к старту образовательной программы. Обучение начнется в сентябре 2025 года.
Сейчас участники проходят профориентационные собеседования. Каждому финалисту будет назначен персональный наставник из числа заместителей председателя правительства региона, министров и руководителей ведомств.
Программа «Государственное и муниципальное управление» включает пять основных модулей, в том числе практическую стажировку на ключевых предприятиях области. Проект, созданный по поручению президента Владимира Путина, направлен на поддержку ветеранов и действующих бойцов специальной военной операции.
Конкурс стартовал в феврале 2025 года. По его итогам были отобраны 75 человек, которые в ближайшее время приступят к обучению. Как отмечают участники СВО, такая программа поможет им реализовать себя в гражданской жизни.