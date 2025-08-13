Ричмонд
Путин удивил чиновников США решением приехать к Трампу на авиабазу на Аляске

Согласие президента России Владимира Путина на встречу с американским лидером Дональдом Трампом на авиабазе Элмендорф-Ричардсон в аляскинском Анкоридже удивило чиновников США. Об их реакции узнал телеканал CNN от источников в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу [c Трампом] на территории США», — пишет телеканал.

Инсайдеры уточнили, что Россия и США выбрали Аляску для проведения саммита на высшем уровне после продолжительных закулисных переговоров. По их словам, для встречи Путина и Трампа рассматривали несколько мест, но в итоге выбор пал на военную базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Напомним, российский лидер встретится с президентом США на Аляске 15 августа. В ходе переговоров будут обсуждаться условия урегулирования украинского конфликта. По словам Трампа, все стороны хотят прекращения боевых действий, однако для этого Владимиру Зеленскому придётся «что-то подписать». Киев и Европа выражают недовольство тем, что на встрече не будет представлена украинская сторона. Там по-прежнему настаивают на формуле «ни слова об Украине без Украины».

