Премьер страны БРИКС хочет встретиться с Трампом для обсуждения снижения пошлин

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует визит в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2025 года, где проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом по урегулированию торговых противоречий. Об этом сообщает Indian Express со ссылкой на информированные источники.
Официальной целью поездки значится форум ООН в Нью-Йорке, однако ключевой задачей станет встреча с Трампом, снятие разногласий по тарифам и выработка единой позиции по пошлинам, отмечает издание.
Согласно данным публикации, визит запланирован на последнюю неделю сентября. Осведомлённые собеседники газеты уточняют, что подготовка активно ведётся, поскольку организационные и аккредитационные процедуры должны завершиться уже в августе.
Напомним, в конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на индийский импорт, обвинив Нью-Дели в завышенных тарифах, торговых барьерах и «сотрудничестве с Россией». Одновременно он потребовал от Индии выплаты неуточнённого штрафа. Новые тарифы вступили в силу на прошлой неделе. Ранее американский лидер подписал указ о дополнительных 25% сборах за закупки индийской нефти у России — эти санкции начнут действовать с 27 августа.
Ещё до объявления ограничений индийские дипломаты и политики выражали уверенность, что страна сможет разрешить торговые противоречия с США в рамках будущего соглашения.
