Премьер страны БРИКС хочет встретиться с Трампом для обсуждения снижения пошлин

Напомним, в конце июля Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на индийский импорт, обвинив Нью-Дели в завышенных тарифах, торговых барьерах и «сотрудничестве с Россией». Одновременно он потребовал от Индии выплаты неуточнённого штрафа. Новые тарифы вступили в силу на прошлой неделе. Ранее американский лидер подписал указ о дополнительных 25% сборах за закупки индийской нефти у России — эти санкции начнут действовать с 27 августа.