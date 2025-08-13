Ричмонд
Более 40 беспилотников ВСУ атаковали Россию ночью. Военная операция, день 1267-й

За минувшую ночь силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над семью регионами и Азовским морем. Ликвидированы 15 дронов в Брянской области, 11 — в Волгоградской, семь — в Ростовской, пять — в Краснодарском крае, по два — в Белгородской, Воронежской областях, в Крыму и над Азовским морем, сообщает Минобороны России. В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили нефтеперерабатывающий завод, загорелась «Газель», пострадавших нет. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:28 Рейсы задерживаются в волгоградском аэропорту после атаки БПЛА, сообщает мониторинг.

8:25 Беспилотная опасность отменена на всей территории Воронежской области.

8:16 The Wall Street Journal: украинские военные жалуются на культуру командования ВСУ из-за приказов о проведении ~операций, изначально не имеющих шансов на успех~ и приводящих к ~неоправданному числу жертв~ среди личного состава.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО за минувшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря.

▪️15 БПЛА — в Брянской области;

▪️11 — в Волгоградской;
▪️семь — в Ростовской;
▪️пять — в Краснодарском крае;
▪️по два — в Белгородской и Воронежской областях, а также в Крыму и над акваторией Азовского моря.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1267-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

