Более 40 беспилотников ВСУ атаковали Россию ночью. Военная операция, день 1267-й

8:28 Рейсы задерживаются в волгоградском аэропорту после атаки БПЛА, сообщает мониторинг.
8:25 Беспилотная опасность отменена на всей территории Воронежской области.
8:16 The Wall Street Journal: украинские военные жалуются на культуру командования ВСУ из-за приказов о проведении ~операций, изначально не имеющих шансов на успех~ и приводящих к ~неоправданному числу жертв~ среди личного состава.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО за минувшую ночь сбили 46 украинских беспилотников над семью регионами и акваторией Азовского моря.
▪️15 БПЛА — в Брянской области;
Сегодня 1267-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.